Летучих мышей на Полесье пересчитают с помощью искусственного интеллекта

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 4 августа 2020
Минск Сплошная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:33 Средний конкурс в БГПУ составляет 1,6 человека на место Общество
19:22 Наблюдатели отмечают активность избирателей в первый день досрочного голосования Общество
18:59 Авиасообщение, АЭС, выборы - главы МИД Беларуси и Литвы провели телефонный разговор Политика
18:48 Карпенко: курс на доступное и качественное образование будет продолжен Общество
18:34 Проголосовать на выборах Президента Беларуси можно в трех городах России Общество
18:26 Победители международного конкурса и олимпиады удостоены наград спецфонда Президента Президент
18:16 Суд защитил право женщины на пенсию по возрасту Происшествия
18:16 В Брестской области 19 неплатежеспособных сельхозпредприятий избежали банкротства Регионы
18:12 В Белыничском районе легковушка врезалась в опору ЛЭП - водитель погиб Происшествия
18:10 Лукашенко: выборы выборами, но первейшая задача - собрать хлеб Президент
18:09 Три жодинских торпедовца вошли в сборную 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
18:01 Летучих мышей на Полесье пересчитают с помощью искусственного интеллекта Общество
17:56 Беларусь - наш дом, который мы обязаны защищать от нападок и вранья - мнение Общество
17:56 Послание Президента к народу и парламенту - мнения Общество
17:49 Лукашенко: у каждого, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах Президент
17:49 Лукашенко акцентирует внимание на обеспечении безопасности проведения выборов Президент
17:48 Лукашенко: по хорошей традиции мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей Президент
17:44 "Минск" обыграл гродненский "Ритм" в матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин Спорт
17:40 Сивак: открытие амбулаторий в спальных районах - хорошая альтернатива поликлиникам Регионы
17:39 На пешеходном переходе в Могилеве сбили велосипедиста Происшествия
17:35 Тертель назначен уполномоченным представителем главы государства в Витебской области Президент
17:26 Орда: социальная направленность госполитики - одно из важнейших достижений независимой Беларуси Общество
17:26 В Минске неизвестный угрожал председателю участковой избирательной комиссии Происшествия
17:25 Ректор ВГУ: система образования не только готовит хорошего специалиста, но и воспитывает личность Регионы
17:17 В Китае полчища саранчи атаковали более 10 тыс. га сельхозугодий В мире
17:16 Проректор ПолесГУ: цифровая экономика - наш приоритет и фактор конкурентного преимущества Регионы
17:14 Андрейченко: только сами белорусы могут обеспечить независимость и стабильность страны Политика
17:11 Юлия Быкова: секрет моих песен в искренности Культура
17:01 Педагог: наши дети растут в мирной и стабильной стране Регионы
17:00 Фольклорные коллективы Беларуси и Польши выступят 28 августа на сцене Белгосфилармонии Афиша
Все новости
Все новости
Общество
04 августа 2020, 18:01

Летучих мышей на Полесье пересчитают с помощью искусственного интеллекта

Полевой сотрудник АПБ Стас Верталь устанавливает звуковую ловушку на Полесье. Фото АПБ
Полевой сотрудник АПБ Стас Верталь устанавливает звуковую ловушку на Полесье. Фото АПБ

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летучих мышей на Полесье пересчитают с помощью искусственного интеллекта, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

"Чтобы оценить важность Полесья для редких видов, а также выделить наиболее значимые для них территории, АПБ впервые в Беларуси применяет новый подход к изучению диких животных - акустическое семплирование. Оно работает по следующему принципу: искусственный интеллект опознает вид летучей мыши по спектрограмме звуков, сравнивая их с звукотекой, и постоянно совершенствуется, нивелируя индивидуальные особенности зверьков", - рассказали в АПБ.

Европейская широкоушка. Фото АПБ
Европейская широкоушка. Фото АПБ

Метод испытывают именно на летучих мышах, так как это одна из самых малоизученных групп зверей. "Летучие мыши ведут ночной образ жизни. Чтобы ориентироваться в ночном лесу и эффективно ловить насекомых, они испускают ультразвук. Отраженные волны улавливаются большими ушными раковинами, и зверек на лету анализирует характер препятствия. У каждого вида характер звуков специфичен", - пояснили в общественной организации.

Специалисты АПБ установили более 100 акустических рекордеров (звуколовушек) в труднопроходимых лесах на юге Беларуси. Эти приборы записывают ночные звуки леса и переводят ультразвук в звуки доступного человеческому уху диапазона, которые затем анализирует программа, разработанная в Британском трасте по орнитологии. Как отметили в АПБ, записать звуки рукокрылых намного легче, чем снять этих ночных животных на фотоловушку и после отсматривать гигабайты материала. Для подстраховки правильность определения видов выборочно проверят специалисты по рукокрылым.

У метода есть и другие преимущества. "Акустические рекордеры записывают все звуки вокруг в радиусе 100 м и позволяют исследователю находиться во многих точках сразу. Мы бы вряд ли могли рассчитывать на обследование практически всей поймы Припяти за несколько сезонов, если бы не технология автоматического распознавания голоса", - сказал сотрудник Британского траста по орнитологии, один из участников испытаний Адам Эштон-Батт.

На 18 точках собрана первая партия данных. Искусственный интеллект различил звуки 12 видов летучих мышей. Среди них - гигантская вечерница. Этот вид исключали из Красной книги в 2000-х, предположив, что в Беларуси его больше нет. На той же территории вычислили по звуку и краснокнижную европейскую широкоушку.

Учет рукокрылых методом акустического семплирования проводится по проекту "Полесье - дикая природа без границ: сохранение одного из крупнейших природных ландшафтов Европы". Он реализуется АПБ при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия) по Программе сохранения угрожаемых ландшафтов (ELP), финансируемой благотворительным фондом "Аркадия".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
БГПУ. Фото из архива Средний конкурс в БГПУ составляет 1,6 человека на место
Во время досрочного голосования на участке № 20 в Минске Наблюдатели отмечают активность избирателей в первый день досрочного голосования
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: курс на доступное и качественное образование будет продолжен
Фото из архива Проголосовать на выборах Президента Беларуси можно в трех городах России
Фото из личного архива Алексея Зайцева Беларусь - наш дом, который мы обязаны защищать от нападок и вранья - мнение
Послание Президента к народу и парламенту - мнения
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
Лукашенко поручил правительству и Нацбанку направить все ресурсы в реальный сектор экономики
Лукашенко акцентирует внимание на обеспечении безопасности проведения выборов
Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко о целях будущей пятилетки: средняя зарплата вырастет в два раза
Лукашенко: поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь
Послание Президента к народу и парламенту - мнения
Кунцевич: сильное государство при мировом экономическом кризисе - главный фактор порядка в обществе
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 163 пациента с COVID-19
Тертель назначен уполномоченным представителем главы государства в Витебской области
Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 5 августа из-за жары
Авиасообщение, АЭС, выборы - главы МИД Беларуси и Литвы провели телефонный разговор
В проведении exit poll будут задействованы около 1000 интервьюеров
Лучшие фото БЕЛТА в июле
"Белпочта" запустила мобильное приложение
Беларусь выбрала собственный, а не навязанный извне путь развития - Цуй Цимин
Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме - Белгидромет
Три жодинских торпедовца вошли в сборную 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Пресс-конференция об актуальных направлениях развития биотехнологий пройдет в БЕЛТА 5 августа
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.