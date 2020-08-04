4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летучих мышей на Полесье пересчитают с помощью искусственного интеллекта, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

"Чтобы оценить важность Полесья для редких видов, а также выделить наиболее значимые для них территории, АПБ впервые в Беларуси применяет новый подход к изучению диких животных - акустическое семплирование. Оно работает по следующему принципу: искусственный интеллект опознает вид летучей мыши по спектрограмме звуков, сравнивая их с звукотекой, и постоянно совершенствуется, нивелируя индивидуальные особенности зверьков", - рассказали в АПБ.

Европейская широкоушка. Фото АПБ

Метод испытывают именно на летучих мышах, так как это одна из самых малоизученных групп зверей. "Летучие мыши ведут ночной образ жизни. Чтобы ориентироваться в ночном лесу и эффективно ловить насекомых, они испускают ультразвук. Отраженные волны улавливаются большими ушными раковинами, и зверек на лету анализирует характер препятствия. У каждого вида характер звуков специфичен", - пояснили в общественной организации.

Специалисты АПБ установили более 100 акустических рекордеров (звуколовушек) в труднопроходимых лесах на юге Беларуси. Эти приборы записывают ночные звуки леса и переводят ультразвук в звуки доступного человеческому уху диапазона, которые затем анализирует программа, разработанная в Британском трасте по орнитологии. Как отметили в АПБ, записать звуки рукокрылых намного легче, чем снять этих ночных животных на фотоловушку и после отсматривать гигабайты материала. Для подстраховки правильность определения видов выборочно проверят специалисты по рукокрылым.

У метода есть и другие преимущества. "Акустические рекордеры записывают все звуки вокруг в радиусе 100 м и позволяют исследователю находиться во многих точках сразу. Мы бы вряд ли могли рассчитывать на обследование практически всей поймы Припяти за несколько сезонов, если бы не технология автоматического распознавания голоса", - сказал сотрудник Британского траста по орнитологии, один из участников испытаний Адам Эштон-Батт.

На 18 точках собрана первая партия данных. Искусственный интеллект различил звуки 12 видов летучих мышей. Среди них - гигантская вечерница. Этот вид исключали из Красной книги в 2000-х, предположив, что в Беларуси его больше нет. На той же территории вычислили по звуку и краснокнижную европейскую широкоушку.

Учет рукокрылых методом акустического семплирования проводится по проекту "Полесье - дикая природа без границ: сохранение одного из крупнейших природных ландшафтов Европы". Он реализуется АПБ при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия) по Программе сохранения угрожаемых ландшафтов (ELP), финансируемой благотворительным фондом "Аркадия".-0-