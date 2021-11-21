Левкович о действиях Польши на границе: ничем не оправданная жестокость и цинизм

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ничем не оправданная жестокость, лицемерие и цинизм. Так в беседе с корреспондентом БЕЛТА охарактеризовала действия Польши по отношению к беженцам на границе член Совета Республики Ирина Левкович.

"Ничем не оправданная жестокость, лицемерие и цинизм - только такими словами можно описать происходящее на белорусско-польской границе. Евросоюз, в частности Польша, в очередной раз продемонстрировали всему миру свою приверженность к двойным стандартам в части оценки конфликтных событий и любых действий Беларуси. Трудно поверить, что сегодня правительство страны - члена Евросоюза, который считает себя оплотом демократических ценностей и примером общечеловеческой морали, принимает решение о таких мерах "борьбы" с беззащитными людьми, среди которых есть дети и беременные женщины. С людьми, которые вынуждены покинуть свою землю, где разруха и хаос созданы усилиями коллективного Запада", - сказала сенатор.

По ее словам, переговоры Президента Александра Лукашенко с и.о.канцлера Германии Ангелой Меркель еще раз подтвердил правильность, логичность и человечность предложенного главой государства пути решения проблемы. "Парламентарии, правительство, общественные организации и простые белорусы, не утратившие историческую память и знающие, что такое беда, в кратчайшие сроки организовали оказание помощи мигрантам, тем самым преподав урок человеколюбия, гуманизма и истинных ценностей не только ближайшим соседям, но и всей Европе", - сказала Ирина Левкович. -0-