Левкович: результаты работы прошлой пятилетки станут хорошим фундаментом для развития Минской области

29 января, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Положительные результаты, которых Минская область достигла за прошлые годы, станут прочным фундаментом для планирования и решения новых, не менее амбициозных задач. Такое мнение сегодня высказал первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович на региональном собрании делегатов VI Всебелорусского народного собрания от Минской области, которое прошло в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошедшие пять лет Минская область значительно продвинулась в развитии. Результаты радуют. Объем валового регионального продукта увеличился за пять лет более чем на 11%. Этот показатель - самый высокий среди всех регионов страны. Темп роста продукции промышленности составил 122%, сельского хозяйства - 118%, розничного товарооборота - 129%, экспорта товаров - 130%, - рассказал Сергей Левкович. - Все результаты, которых достигли за прошлые годы, станут прочным фундаментом для планирования и решения новых, не менее амбициозных задач в течение следующей пятилетки. У нас есть все ресурсы - материально-технические, трудовые, финансовые, интеллектуальные, чтобы вместе, общим трудом приумножить благосостояние жителей региона и всего белорусского народа".

За всеми показателями, построенными домами и эффективными предприятиями стоит труд многих людей, среди которых рядовые работники, специалисты, руководители. "Именно они обеспечивают экономическую и продовольственную безопасность страны, способствуют ее поступательному развитию. Среди таких и делегаты, с которыми нам предстоит дать объективную оценку сделанному за прошлый период, определить приоритеты и основные направления развития на будущие 5 лет", - сказал Сергей Левкович.

На встрече подчеркивалось, что ключевых направлений регионального развития несколько, среди которых размещение индустриальных парков на территории Борисовского, Воложинского, Молодечненского, Пуховичского, Столбцовского, Узденского, Червенского районов и города Жодино. Реализация этого шага позволит переместить промышленные предприятия из столицы и создать высокотехнологичные промышленные производства в других городах.

В регионе также будут стимулировать темпы развития городов с численностью населения свыше 80 тыс. человек, среди которых Борисовский, Молодечненский, Слуцкий и Солигорский районы. Безусловно, планируется повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Как отметила участница собрания, за последние годы в стране сделано много для того, чтобы городские и сельские жители могли получить качественную и своевременную медицинскую помощь. "Сельскую местность стараются обеспечивать необходимым оборудованием и специалистами, поэтому вопросов по равномерному распределению бюджета и кадров у меня нет. Есть единственное предложение по развитию сферы - это создание автомобильных фельдшерско-акушерских пунктов со всем необходимым, которые будут приезжать в отдаленные населенные пункты и обследовать тех же пожилых людей, которым порой сложно добраться до медицинского объекта для проверки здоровья", - поделилась заведующая сельским фельдшерско-акушерским пунктом Молодечненского района Галина Шупенько, которая примет участие в VI Всебелорусском народном собрании.

В областном собрании делегатов участвовали министр экономики Александр Червяков, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Минскую область представят 310 делегатов.-0-

Фото Егора Павлющика