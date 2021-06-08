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08 июня 2021, 21:45

Личные вещи погибшего в годы ВОВ красноармейца из Псковской области передадут на родину

Фото БРСМ
Фото БРСМ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cегодня в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, состоялась церемония передачи земли и личных вещей (медальона, записки с личными данными) с места обнаружения останков уроженца деревни Покрутище Псковского района, красноармейца Ивана Александровича Анисимова участникам международного патриотического форума "Мы помним!", который пройдет 9-11 июня в Пскове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В литии, церемонии передачи и освящения артефактов также приняли участие протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода, представители Белорусского культурного центра духовного Возрождения и Вооруженных Сил Беларуси.

"Пусть личность этого солдата и земля с места его кончины отправятся на Родину и станут для нас символом единения народов, которые победили страшную беду - фашизм. И пусть эта память никогда не исчезает, - сказал протоиерей Алексей Васин. - Этот момент важен лично для каждого из нас. И пусть он будет импульсом для духовного развития как для каждой личности, так и для нашей государственности. Потому что нас сплачивает память и дает нам силы".

Останки красноармейца были обнаружены личным составом 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси в ходе проведения в апреле - августе 2020 года полевых поисковых работ на территории бывшего автопарка воинской части в микрорайоне Масюковщина Минска и извлечены вместе с останками 144 военнослужащих, погибших в 1941-1942 годах в концентрационном лагере смерти Шталаг-352.

Артефакты будут доставлены белорусской молодежью и переданы на захоронение в поселок Тямша недалеко от Пскова. Здесь установлен памятник воинам Красной армии, на котором наряду с другими выбито имя рядового Анисимова. В свою очередь белорусская молодежь привезет и передаст в крипту Храма-памятника капсулу с землей с мест захоронения советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

"Очень символично, что наш путь в Псков начинается именно здесь, в крипте Храма-памятника - уникальном месте не только для Беларуси, но и для всего мира. Потому что здесь переплетаются горе и память, скорбь и гордость, судьбы миллионов погибших людей. И память эта строится на основе единства, - отметил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. - Храм-памятник и крипта были созданы для того, чтобы каждый из нас четко понимал, к чему может привести война и подобные трагические события. Но самое главное, чтобы мы с вами всегда помнили, как ценна жизнь".

Дмитрий Воронюк
Дмитрий Воронюк

Дмитрий Воронюк отдельно поблагодарил Вооруженные Силы и поисковиков. "Это великие люди, которые, не щадя себя, продолжают восстанавливать имена погибших. Работы в этом направлении у нас еще очень много. Наши коллеги из Псковской области искренне благодарны, что удалось восстановить имя еще одного героя, который отдал свою жизнь за мир на земле. Поэтому на нас лежит большая ответственность не только передать символичные медальон, записку и землю, но и духовный посыл молитвы, которая сегодня прозвучала здесь, в крипте. Потому что мы действительно все неразрывно связаны", - добавил он.

Форум "Мы помним!" станет уникальной коммуникационной площадкой, призванной в том числе выработать механизм взаимодействия общественных объединений Беларуси и России. Ключевые темы форума: социальное проектирование; молодежные парламенты; патриотическое воспитание молодежи Союзного государства, проекты и программы. На полях форума пройдет защита молодежных проектов участников, будут работать творческие мастерские, состоятся спортивные соревнования. На одной из площадок БРСМ подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным молодежным движением "Лига молодежи Псковской области".-0-

Фото БРСМ

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