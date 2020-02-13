13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный кабинет сторон исполнительного производства будет введен в 2020 году, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ведем работу по дальнейшему повышению прозрачности в работе органов принудительного исполнения. В 2020 году планируется ввести в деятельность личный кабинет сторон исполнительного производства", - сказал Олег Слижевский. С его помощью и взыскатель, и должник смогут отслеживать онлайн все процедуры, в том числе когда возбуждено исполнительное производство, какие меры приняты.

/Будет дополнено/.-0-