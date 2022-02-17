Лидер БРСМ назвал главную для молодежи статью в проекте обновленной Конституции

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной для молодежи статьей в проекте обновленной Конституции является положение о содействии государства всестороннему развитию молодежи. Об этом заявил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Очень востребована 32-я статья с индексом 1 (о содействии государства развитию молодежи. - Прим. БЕЛТА). Это уникальная статья для молодежи. Мы благодарны нашим молодым людям, которые подняли этот пласт на уровень Конституционной комиссии, обозначили необходимость. Это флагманская статья. В анализе международного права таких, пожалуй, и нет", - сказал Александр Лукьянов.

По его словам, молодых людей также интересует будущее политическое устройство Беларуси, в том числе критерии, которые предъявляются гражданам, претендующим на пост главы государства. Но, например, вопрос придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию на фоне вышеперечисленных тем все-таки не такой популярный в молодежной среде.

"Топ вопросов, как показывает статистика онлайн-приемных, - это, конечно, здравоохранение, брак (союз мужчины и женщины) и историческая память", - отметил руководитель БРСМ.-0-