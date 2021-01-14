Лидер молодежного парламента выступает за ребрендинг БРСМ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ предложил провести ребрендинг БРСМ, сообщает БЕЛТА.

По словам Егора Макаревича, сегодня сложилась такая ситуация, когда молодежные лидеры не проявляют инициативы и ждут команды сверху, например, для того, чтобы сделать какое-то заявление или провести акцию. Однако в нынешнее время надо действовать более смело, считает председатель молодежного парламента. "Сегодня надо быть наступательным во всем: в информационной среде, в действиях, - убежден он. - Конечно, это касается молодежной среды".

Проводить такую политику крупнейшей молодежной организации могут мешать и внутренние проблемы, считает Егор Макаревич.

"Мы сегодня должны честно говорить, что необходимо в какой-то степени проводить ребрендинг организации. Он нужен, потому что организация сегодня стала крупным политическим актором. Поэтому, конечно, мы ребрендинг должны проводить. Это абсолютно нормально, когда через какой-то определенный промежуток времени мы что-то корректируем под запрос общества. Сегодня в молодежной среде есть запрос на изменения в той молодежной политике, которая есть", - заявил молодой человек.

Егор Макаревич обратил внимание, что во время своих поездок по регионам Беларуси он общался с большим количеством молодежи. Однако многие ее представители - люди, которые поддерживают действующую власть и готовы конструктивно участвовать в государственной политике, - не вовлечены в деятельность ни одной из общественных организаций. "То есть у нас огромный пласт талантливой, думающей молодежи, которая не вовлечена. На нее сегодня нужно делать ставку", - сказал молодой парламентарий.

Отвечая на вопрос, что именно он бы изменил в деятельности БРСМ, Егор Макаревич отметил: "Сегодня организация имеет огромное количество сторонников - людей, для которых она является площадкой для самореализации. Где-то, конечно, необходимо менять внутреннюю составляющую, где-то, может быть, нужно перейти на другие механизмы, проектную работу. Дать возможность реализации проектов самими молодыми людьми. То есть проект спускать не сверху вниз, а наоборот".

Также, считает лидер молодежного парламента, государству необходимо создавать новые молодежные площадки и в целом развивать сегмент гражданского общества, где люди могли бы себя реализовать.-0-