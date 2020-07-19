Лидеры протестных мнений заинтересованы в манипуляциях общественным сознанием - Авдонин

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры протестных мнений заинтересованы в манипуляциях общественным сознанием. Такое мнение в программе "Контуры" на телеканале ОНТ высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"В действительности протестные настроения и протестное сознание формируются на протяжении длительного времени за счет эффективного информационно-психологического воздействия через различные каналы. Сейчас это и Telegram-каналы, и социальные сети, и паблики, которые искажают сознание, в первую очередь, у молодежи или, условно говоря, недовольных людей. Они подогревают их ощущения, формируют эмоции", - рассказал Алексей Авдонин.

По его словам, лозунги, которые идут через такие Telegram-каналы, направлены на то, чтобы сформировать некое ощущение быстрых изменений, которые может дать та или иная бархатная революция. "В действительности же лидеры, которые формируют мнение, заинтересованы, в первую очередь, в простой манипуляции и формировании массовых протестов", - добавил он.-0-