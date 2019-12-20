Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении в союзе

20 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза подписано сегодня на саммите интеграционного объединения в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами страны трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей территории.

Каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС.

Соглашение также позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС. Документ будет способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан.-0-