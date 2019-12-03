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03 декабря 2019, 15:45

life:) отмечает день рождения подарками для абонентов

life:) отмечает 11-летие: 3 декабря 2008 года мобильный оператор запустил первые базовые станции и подключил своего первого абонента. Сегодня работу life:) обеспечивают более 5 600 базовых станций по всей Беларуси.

Одна из главных задач компании – делать жизнь своих абонентов максимально комфортной и простой. Для этого life:) на протяжении всего времени работы в первую очередь ориентируется на потребности и запросы клиентов. В 2019 году оператор закрепился на рынке цифровых услуг, предложив широкий спектр диджитал-решений и оставаясь со своими абонентами 1 440 минут в сутки. Мессенджер BIP, музыкальное приложение Fizy, мобильное телевидение TV+, приложения lifebox, «Игры», «Журналы», Yandex Geo и другие цифровые сервисы, включенные в тарифы, предоставляют клиентам новый цифровой опыт и возможности наряду со стандартными телекоммуникационными услугами – мобильным интернетом и связью. Стратегия объединить в тарифе связь, мобильный интернет и популярные приложения дала результаты: каждый третий абонент оператора пользуется хотя бы одной из цифровых услуг компании. Также в 2019 году life:) предложил абонентам услуги по отсрочке оплаты тарифа и бесплатный доступ к интернет-банкингам.

Сегодня салоны life:) работают в 190 населенных пунктах Беларуси, а клиенты оператора могут пользоваться связью более чем в 120 странах мира. Однако главное достижение компании – это доверие абонентов: свыше 1,5 миллиона белорусов выбирают life:) в качестве оператора связи.

Наши достижения в 2019 году - это свидетельство большого доверия абонентов. Мы продолжаем развивать сеть 4G, что способствует росту потребления данных и использованию цифровых сервисов. Сегодня в среднем data-абонент нашей сети использует 9 ГБ трафика в месяц, что на 50% выше по сравнению с предыдущим годом. С каждым днем растет и число клиентов, которые оценили преимущества связи четвертого поколения. Количество пользователей 4G за последний год увеличилось на 40%: в ноябре 2019 года мы достигли цифры более чем полмиллиона 4G-абонентов и гордимся результатами. Мы очень ценим такое доверие, поэтому в своей работе делаем акцент на прозрачности наших предложений, услуг и общения с абонентами. Мы продолжим заботиться о том, чтобы обеспечить своих клиентов надежными услугами связи и мобильным интернетом на высоких скоростях. В следующем году будем реализовывать инновационные решения, запускать продукты и услуги, которые повышают качество жизни абонентов, завоевывая новых клиентов и делая счастливее прежних, - прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора life:) Эрдал Яйла.

4G-сеть life:) также продолжает непрерывно развиваться: за 2019 год оператор запустил 470 новых базовых станций в 62 населенных пунктах Беларуси. Среди них как крупные районные города - Пинск, Барановичи, Кобрин, так и небольшие уголки нашей страны. В 2019 году впервые преимущества 4G оценили абоненты деревень Слобода (Петриковский р-н), Новый Двор (Минский р-н), Нижние Жары (Брагинский р-н). Сегодня работу сети 4G обеспечивает 1890 базовых станций по всей стране. Кроме того, с июля 2019 года высокоскоростной интернет стандарта LTE стал доступен абонентам на станциях и в перегонах минского метро. Доля пользователей растет с каждым днем, поэтому развитие 4G-сети в регионах и отдаленных уголках Беларуси - в приоритетах оператора.

День рождения у нас, подарки - вам

К своему 11-летию life:) приготовил подарки в мобильном приложении Smart life:). Один из самых впечатляющих - это возможность вытрясти связь на год. Для акции оператор выбрал главным героем приложения Smart life:) Понирога. Этот персонаж за 2019 год раздал абонентам life:) свыше миллиона подарков. Только в прошлом месяце более 200 человек вытрясли связь на год и на полгода. Чтобы участвовать в акции - нужно просто потрясти смартфон. Подробности можно узнать здесь.

Кроме того, life:) весь декабрь будет раздавать подарки на своем канале в мессенджере BiP:

Весь декабрь за регистрацию в мессенджере BiP оператор life:) начислит 5 ГБ интернет-трафика.

С 3 по 5 декабря каждый, кто подпишется на канал life:) в мессенджере BiP и отправит life:)- поздравление с днем рождения, получит 10 ГБ интернет-трафика.

С 6 по 31 декабря каждый, кто подпишется на канал life:) в мессенджере BiP и отправит свое поздравление с Новым годом, получит 5 ГБ интернет-трафика.

Подробности о том, как получить подарки от life:), можно узнать здесь.

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компании мобильная связь
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