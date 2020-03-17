life:) отменяет плату за звонки на горячие линии по вопросам коронавируса и белорусских посольств за рубежом

C 17 марта все абоненты мобильного оператора life:) смогут бесплатно звонить на телефоны горячих линий Беларуси по вопросам коронавируса и на номера экстренных линий белорусских дипломатических ведомств за рубежом. Звонки будут бесплатными на всех тарифных планах, в том числе в роуминге.

Номера горячих линий по вопросам коронавируса в Беларуси: +375(29) 156-85-65; 8 (017) 334-34-68; 8 (0152) 55-25-02; 8 (0152) 75-53-22; 8 (0212) 67-36-44; 8 (0214) 74-39-44; 8 (0214) 57-36-44; 8 (0216) 51-34-41 и 51−34−48.

Среди посольств Беларуси за рубежом бесплатными будут звонки на экстренные и горячие линии Украины, Польши, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, Германии, Италии, Австрии, Израиля, Египта и других. Полный список стран можно узнать здесь.