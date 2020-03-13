life:) приглашает протестировать связь в Бресте и Гомеле за 0 рублей

life:) приглашает на тест-драйв мобильной связи и интернета. Оператор предлагает бесплатно в течение месяца попробовать его услуги в Бресте и Гомеле и убедиться в качестве связи, скорости 4G-интернета и выгоде тарифа.

Для теста оператор выбрал тариф "Шейк", который подойдет всем, кто стремится быть на связи и активно пользуется мобильным интернетом. Попробовать "Шейк" за 0 рублей на месяц life:) приглашает всех новых абонентов и бывших клиентов, кто не пользуется услугами оператора больше двух лет.Что есть в тарифе "Шейк":

• безлимитный интернет;

• 500 минут для звонков во все сети;

• возможность делиться трафиком без ограничений.

Подробнее о тарифе здесь.

Как протестировать связь от life:) на тарифе "Шейк" за 0 рублей в месяц:

Шаг 1. Подключите SIM-карту с безлимитом на тариф и пользуйтесь мобильной связью и интернетом бесплатно в течение месяца.

Шаг 2. Оцените качество связи, скорость мобильного интернета 4G и наполнение тарифа.

Шаг 3. Оставайтесь с life:) и продолжайте пользоваться SIM-картой со скидкой еще три месяца по цене 8,9 руб/мес, далее ― 13,9/мес.

Тест связи от life:) не предполагает каких-либо обязательств ― всегда можно расторгнуть договор без потери денег. Подключиться и попробовать life:) за 0 рублей в месяц можно в любом салоне связи оператора в Бресте и Гомеле. Подробности можно узнать здесь.

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