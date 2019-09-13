life:) расширил покрытие 4G-сети в 32 населенных пунктах Беларуси

life:) продолжает расширять сеть 4G: оператор запустил 176 новых базовых станций в 32 населенных пунктах Беларуси. Связь четвертого поколения впервые стала доступна абонентам life:) в агрогородке Новый Двор Минского района и деревне Слобода Петриковского района.

Новые базовые станции появились в Минском, Гродненском, Витебском, Гомельском, Оршанском, Полоцком, Новополоцком, Солигорском, Борисовском, Узденском, Толочинском, Бешенковичском, Слуцком, Дубровенском и Поставском районах.

Значительно увеличено число базовых станций 4G в Жодино, Борисове, Полоцке и Новополоцке. По одной базовой станции дополнительно получили Солигорск, Молодечно, Дзержинск, Столбцы, Колодищи, Тарасово, Марьина Горка, Глубокое, Несвиж, Слуцк, Боровая (Минский район), Старые Дороги, Городок, Болбасово (Оршанский район), Слобода.

Все локации для новых базовых станций были выбраны исходя из загруженности и потребностей абонентов. Их запуск увеличивает качество и скорость передачи данных и позволяет абонентам пользоваться мобильным интернетом на более комфортных скоростях.

– Доля пользователей 4G среди абонентов life:) растет с каждым днем и сегодня составляет более 60%. Поэтому мы постоянно расширяем сеть и готовы к возрастающим нагрузкам. Уже в ближайшее время в нашей сети станут доступны новые базовые станции 4G в населенных пунктах страны. Развитие 4G-сети не только в крупных городах, но и в регионах – это следующий шаг для обеспечения максимального комфорта наших абонентов на территории всей Беларуси, – прокомментировал заместитель генерального директора life:) по мобильной сети Игорь Сосонкин.

Проект по развитию 4G-сети life:) проводит в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud. Сегодня у life:) 1708 базовых станций стандарта 4G по всей Беларуси. По итогам августа 2019 года в среднем абоненту life:) достаточно около 6ГБ мобильного трафика в месяц. Больше всего используют мобильный интернет абоненты Минского и Гомельского регионов.

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