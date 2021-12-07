life:) снизил и зафиксировал на год абонплату при подключении на тарифы Шейк и Шейк Мини

В преддверии Нового года мобильный оператор life:) снизил цены на тарифы Шейк и Шейк Мини. Теперь по акции Шейк можно попробовать за 7 руб./мес. вместо 8, Шейк Мини – за 5 руб./мес. вместо 6. Раньше такое предложение действовало для отдельных регионов, теперь оно доступно для всей страны.

Но это еще не все: с 7 декабря 2021 по 31 марта 2022 г. подключиться на оба тарифа можно с гарантией фиксированной абонентской платы на год. Стоимость тарифов не будет зависеть от инфляции, курса доллара и других внешних факторов. Рекордно низкие 7 и 5 руб./мес. зафиксированы для абонентов на целый год.

Шейк Мини включает 300 минут звонков в сети всех операторов, 5 ГБ интернет-трафика и безлимит на мессенджеры Telegram, WhatsApp и BiP.

На тарифе Шейк абоненты получают 500 минут во все сети, 10 ГБ интернет-трафика и безлимит на социальные сети “ВКонтакте”, Instagram, Twitter, Facebook, “Одноклассники”, TikTok, мессенджеры Telegram, BiP, WhatsApp, приложения для заказа такси и доставок Яндекс Go и Uber.

Первые три месяца к двум тарифам подключен бесплатный безлимит интернета.

Предложение актуально как для действующих абонентов life:) (для этого нужно подключить вторую SIM-карту), так и для новых пользователей. Чтобы им стать, достаточно скачать мобильное приложение life:) Регистрация. В нем можно заказать SIM-карту или оформить еSIM.

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