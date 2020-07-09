Линейку спортивной одежды презентовали на стадионе "Динамо" в Минске

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация линейки спортивной одежды, созданной по поручению главы государства при реализации проекта по разработке экипировки для национальной сборной Беларуси к Олимпиаде-2020 в Токио, прошла сегодня на стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

В связи с пандемией Олимпиада, которая должна была стартовать 23 июля, перенесена. Руководство концерна приняло решение адаптировать спортивную форму для широкого потребителя и выпустить ее в продажу. Коллекция стала результатом сотрудничества ведущего художника-модельера ОАО "Світанак" Михаила Мытника и многократного призера Олимпийских игр по плаванию Александры Герасимени и воплотила в себе орнаментальные символы страны - жизнь, силу, молодость и непобедимый дух многих поколений чемпионов.

В мероприятии приняли участие председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина и лицо коллекции Александра Герасименя. "Главой государства была поставлена задача всем предприятиям легкой промышленности разработать и предложить форму для белорусских спортсменов, которая ляжет в основу одежды для нашей олимпийской сборной. Порядка 15 предприятий различных форм собственности приняли участие, - сказала Татьяна Лугина. - Было несколько туров конкурса. На последних из них сами спортсмены отбирали, голосовали, какие коллекции пройдут дальше. Коллекция для национальной сборной пока в тайне. Однако мы приняли решение вывести на рынок ряд моделей, которые были одобрены спортсменами по дизайну".

По ее словам, в коллекции используется несколько видов материалов. "Одна часть коллекции предназначена для спорта. В ней используется сырье ОАО "СветлогорскХимволокно" - полиэфирные умные нити, которые хорошо впитывают влагу. Другая - для повседневной сноски, она состоит из хлопка с эластаном", - отметила глава концерна.

Спортивную одежду из представленной сегодня коллекции можно будет купить в магазинах Минска и областных центров.-0-

Фото Андрея Покумейко