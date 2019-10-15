Линевич внедряет новую практику проведения прямых телефонных линий

15 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич намерен внедрить новую практику проведения прямых телефонных линий. Частично он ее опробовал сегодня в Витебске во время двухчасового телефонного общения с жителями области, передает корреспондент БЕЛТА.

"При наличии пауз между звонками или сразу после горячей линии по особо острым, требующим безотлагательных мер вопросам, где есть ясность, как действовать, можно параллельно выходить на связь с руководством районов, из которых поступили звонки. Таким образом местные власти будут чувствовать свою ответственность перед людьми, смогут оперативно отреагировать на имеющуюся проблему", - сказал Анатолий Линевич.

Например, четыре звонка поступило сегодня из Сенненского района, во время которых в известность был поставлен председатель райисполкома Василий Чередник. В итоге местные органы власти уже в курсе проблем своих жителей и разбираются в ситуациях.

По мнению Анатолия Линевича, проведение прямых телефонных линий является эффективной формой работы с населением, так как позволяет за короткий срок ознакомиться с той или иной ситуацией. "Если при этом быть на связи с руководством района, откуда поступило обращение, то эффективность значительно возрастает", - заметил он.

Всего за помощью на прямую телефонную линию к помощнику Президента - инспектору по Витебской области сегодня обратились 23 заявителя из областного центра, Орши, Новополоцка, Оршанского, Дубровенского, Толочинского, Миорского, Глубокского, Сенненского районов. Все вопросы были разноплановые. Например, в Витебске для жителей района Билево по-прежнему остро стоит вопрос с детским садом. "Строительство нового крупного дошкольного учреждения начнется здесь в следующем году, проект согласован. Пока же надо немного потерпеть", - отметил Анатолий Линевич в разговоре с многодетной мамой. При этом он пообещал проверить ситуацию и по возможности помочь в устройстве детей.

Сразу несколько звонков, касающихся работы ЖКХ и состояния домов, их внутренних коммуникаций, поступило от жильцов по улице Ленинградская. "По звонкам сразу видно, где есть проблемы и необходимо более пристальное внимание", - констатировал помощник Президента - инспектор по Витебской области. Он подчеркнул, что все вопросы будут тщательно изучены и предприняты меры для их разрешения.-0-

Фото Александра Хитрова