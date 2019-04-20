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Лисенок Лесик помог благоустроить павильоны питания для участников II Европейских игр

Общество 20.04.2019 | 16:13
Фото Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома
Фото Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома
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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман Лесик помог благоустроить павильоны питания для участников II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

Во время республиканского субботника лисенок и сотрудники фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" приводили в надлежащее состояние здания общежитий и поликлиники, расположенных на пересечении ул. Чюрлениса и проспекта Дзержинского в Студенческой деревне, которая во время Европейских игр станет Деревней спортсменов. Также представители дирекции трудились на спортивных площадках предстоящего мультиспортивного форума, в том числе на центральном объекте игр - стадионе "Динамо".

"Коллектив дирекции распределился на несколько групп, приводим в порядок объекты предстоящих стартов. В Деревне спортсменов наводили порядок в столовой, расставляли мебель там, где будут проживать атлеты. Иностранные делегации часто восхищены состоянием и чистотой улиц белорусских городов, объектов, приводил им в пример как раз такие субботники, когда вся страна вносит вклад в благоустройство дома, в котором мы живем", - рассказал директор фонда Георгий Катулин.-0-

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Теги
благоустройство, Евроигры, Европейские игры, субботник
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