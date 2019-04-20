Лисенок Лесик помог благоустроить павильоны питания для участников II Европейских игр

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман Лесик помог благоустроить павильоны питания для участников II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.
Во время республиканского субботника лисенок и сотрудники фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" приводили в надлежащее состояние здания общежитий и поликлиники, расположенных на пересечении ул. Чюрлениса и проспекта Дзержинского в Студенческой деревне, которая во время Европейских игр станет Деревней спортсменов. Также представители дирекции трудились на спортивных площадках предстоящего мультиспортивного форума, в том числе на центральном объекте игр - стадионе "Динамо".
"Коллектив дирекции распределился на несколько групп, приводим в порядок объекты предстоящих стартов. В Деревне спортсменов наводили порядок в столовой, расставляли мебель там, где будут проживать атлеты. Иностранные делегации часто восхищены состоянием и чистотой улиц белорусских городов, объектов, приводил им в пример как раз такие субботники, когда вся страна вносит вклад в благоустройство дома, в котором мы живем", - рассказал директор фонда Георгий Катулин.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3557 BYN
|2.353 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.095 BYN
|2.093 BYN
|2.096 BYN
|RUB
|3.2765 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN