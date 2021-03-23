Лискович 24 марта проведет прием несовершеннолетних и их законных представителей

Виктор Лискович во время приема. Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, заместитель председателя Национальной комиссии по правам ребенка Виктор Лискович 24 марта проведет прием несовершеннолетних граждан и их законных представителей в рамках работы Национальной комиссии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Прием состоится с 15.00 до 18.00 в администрации Московского района г.Минска по адресу просп. Дзержинского, д. 10, 3 этаж, каб. № 315. -0-