Лискович: белорусы собрали для беженцев более 130 т гуманитарной помощи

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусы не остались в стороне от проблем беженцев: в ТЛЦ работают волонтеры, а по всей стране для беженцев собрали более 130 т гуманитарной помощи. Об этом журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 26-й день беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги".

"Условия здесь значительно лучше по сравнению с лесным лагерем. Беженцы обеспечены питанием, есть возможность помыться. Вчера для детей провели конкурс рисунков. Они нарисовали около 300 рисунков, 15 лучших работ будут выставлены на волонтерском мероприятии в Минске. К слову, очень большую помощь оказывают беженцам волонтеры, в том числе от Белорусского союза женщин, БРСМ, профсоюзов", - рассказал Виктор Лискович. Он подчеркнул, что вся страна не осталась в стороне от проблем беженцев: во всех регионах идет сбор помощи для них. Всего беженцам отдано около 135 т груза.

"Первыми откликнулись в Совете Республики и уже на второй день привезли около 10 т груза. Это была не просто помощь беженцам, а своеобразный посыл, на который откликнулось все гражданское общество Беларуси", - отметил Виктор Лискович. Он также подчеркнул большую роль МЧС, вооруженных сил, пограничного ведомства в обеспечении безопасности беженцев.

Обеспечено в ТЛЦ круглосуточное дежурство медиков. Организована работа полевой бани. Регулярно приезжает к беженцам и автолавка. К слову, ее ассортимент скорректирован по желанию людей. Доставляют к ним и лаваши, и йогурты без сахара.-0-

Лискович: в больницах находятся 11 беженцев, их состояние стабильное

Фуру теплых вещей доставили беженцам в ТЛЦ от езидских общин