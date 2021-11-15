Лискович беженцам: мы разделяем ваши трудности, надеемся, что все решится положительно

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мы разделяем ваши трудности, надеемся, что все решится положительно. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович во время встречи с беженцами на границе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Завтра продолжим оказывать вам гуманитарную помощь. Сейчас готовим новую партию продуктов. Сегодня нет возможности сделать это в пункте пропуска, - сказал сенатор. - Мы вам благодарны за порядок в лагере".

Виктор Лискович добавил, что ситуация на границе напряженная. "Необходимо приложить все силы для мирного разрешения конфликта. Белорусская сторона делает для этого все возможное", - отметил он.

В свою очередь беженцы сообщили, что назад в лагерь они возвращаться не собираются.-0-