Лискович: беженцам выдано 85 т продуктов

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцам в ТЛЦ роздано свыше 100 т помощи, в том числе 85 т продуктов Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 22-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Виктор Лискович отметил, что беженцы обеспечиваются всем необходимым.

"Продолжаем выполнять поручения главы государства, которые были даны во время визита сюда, касающиеся безопасности пребывания беженцев. На выходных им было выдано около 1 тыс. пар теплой обуви, как мужской и женской, так и детской. Безопасность в лагере поддерживалась в полном объеме. Никаких нарушений в этом плане не выявлено", - отметил Виктор Лискович. Работу полевой бани планируется сделать постоянной. В достаточном количестве имеются банно-прачечные принадлежности.

Продолжается доставка беженцам гуманитарной помощи. "За все время поступило 135 т помощи. Беженцам выдано 109 т помощи, в том числе 85 т продуктов", - отметил Виктор Лискович. Продолжится выдача теплой обуви и одеял.

Причем формирует гумпомощь только белорусская сторона. Гуманитарных грузов из-за рубежа за выходные не поступило.-0-

Лискович: медицинская помощь беженцам оказывается в полном объеме

Фото Леонида Щеглова