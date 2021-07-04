Лискович: День Независимости - повод осмыслить героизм белорусского народа

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Независимости - повод осмыслить героизм белорусского народа. Об этом БЕЛТА заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

"3 июля - День Независимости, который вчера масштабно отмечала вся Беларусь, - повод осмыслить героизм белорусского народа. Прошлое уходит в историю, острота событий стирается во времени, идет переоценка ценностей, но в благодарной памяти потомков навсегда сохранится ратный подвиг тех, кто во время Великой Отечественной войны отстоял свободу и независимость нашей Родины и завоевал Великую Победу. Мы благодарны ветеранам Великой Отечественной войны. Именно они спасли мир от фашизма, самоотверженно защищая нашу общую Родину. Память об этих людях и их героическом подвиге остается в наших сердцах и душах", - сказал Виктор Лискович.

Сенатор отметил, за годы независимости Беларусь добилась больших результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе.

"Наша страна стала местом безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своем будущем, возможности получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей. Этот день - как напоминание о необходимости мирным трудом укреплять родной край, делать его краше и богаче. Это праздник всех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным, - подчеркнул он. - День Независимости для меня - это результат огромного труда нашего народа - мужественного, сильного духом, пропитанного любовью к Родине".-0-