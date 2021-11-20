Лискович: главное, чтобы представители ООН давали объективную оценку происходящему на границе

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главное, чтобы представители ООН давали объективную оценку происходящему на белорусско-польской границе. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное, чтобы представители ООН и других организаций давали объективную и правдивую оценку тому, что происходит на белорусско-польской границе, - сказал он. - Сегодня в пункте размещения беженцев, который был создан по поручению Президента Беларуси, все спокойно. За прошедшие сутки за консультацией и медицинской помощью обратились 80 человек - все ее получили. Работает обменный пункт, две автолавки, две точки общественного питания. Собирается и своевременно вывозится мусор".

По словам Виктора Лисковича, вчера еще на три яруса расширили территорию для пребывания беженцев. "Выполняются все противопожарные меры, четко работают службы МЧС, коммунальщики. Сегодня тщательно проверяли пожарную безопасность, убедились - все четко организовано. Огнетушителей хватает, проходы и подходы к дверям освобождены. Поэтому, в случае чего, сможем оперативно вывести людей из ТЛЦ. То, что зависит от органов местной власти, выполняется очень быстро и четко. И белорусское гостеприимство здесь также очень чувствуется, - подчеркнул сенатор. - Думаю, то, что мы с вами делаем, будет полезным для этих людей. А они в свою очередь решат свои вопросы и будут жить в той стране, в которую стремятся сейчас".

Виктор Лискович также рассказал, что многие беженцы вакцинированы от коронавируса, прививались перед отъездом. "Сегодня проблем здесь нет. Плюс мы раздали 10 тысяч масок. В случае необходимости привезем новую партию", - сообщил он.-0-