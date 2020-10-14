Лискович: государство создало все условия, чтобы в белорусских семьях рождались желанные дети

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государством созданы все условия, чтобы в белорусских семьях рождались желанные дети, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Беларуси насчитывается более 110 тыс. многодетных семей. В них воспитываются около 360 тыс. детей. За последние 10 лет их количество уверенно растет, - сказал Виктор Лискович. - Государство нацелено на то, чтобы белорусские семьи были крепкими и счастливыми и чтобы в них рождались желанные дети".

По его словам, в Беларуси созданы все условия для того, чтобы в семьях появлялись вторые и последующие дети. "Предусмотрены механизмы материального стимулирования. Созданы все необходимые условия для дошкольного воспитания. Строятся в шаговой доступности детские сады. Только в прошлом году их открыто 15. Строятся современные школы с наличием бассейнов и тренажерных залов. Все это дает возможность детям гармонично развиваться", - отметил сенатор.

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