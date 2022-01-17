Лискович: граждане активно используют возможность выразить мнение по проекту Конституции

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений Конституции Беларуси. Встречу с гражданами провел сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы регулярно проводим общественные приемные при Совете Республики по обсуждению проекта Конституции. Люди очень активно используют возможность выразить свое мнение. Отмечу, что все граждане неравнодушны к судьбе своей страны: у них болит сердце за то, что с ней будет, и хотят, чтобы в Беларуси было все хорошо. Многие высказывают слова поддержки и благодарят нашего Президента за мирное небо, спокойствие и стабильность в республике", - сказал Виктор Лискович.

По его словам, некоторые граждане приходят на встречи с сенаторами в том числе с личными вопросами, связанными, к примеру, с медицинским обслуживанием, социальным обеспечением, начислением пенсий. "В целом же население волнуют вопросы по сохранению социальной политики государства. Поддержка находит отражение в их обращениях и предложениях, касающихся ст.45 новой редакции, согласно которой граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что люди предлагают усилить ответственность семей за воспитание детей, многие затрагивают вопрос по критериям, которые необходимы для того, чтобы сегодня кандидат мог претендовать на должность главы государства", - рассказал сенатор.

Виктор Лискович заверил, что ни одно обращение не останется без внимания. "Все предложения внимательно обобщаются и аккумулируются. Далее они будут отправлены уже для обобщения в центральные ведомства. В целом по республике уже поступило более 7 тыс. обращений с различными предложениями. Все они будут внимательно изучены, самое необходимое для нашего общества будет включено в новую редакцию Основного закона", - добавил он.

С 14.00 до 17.00 встречу с гражданами проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на вопросы, волнующие граждан, по адресу г.Минск, ул.Кирова, 47.

В связи с большим числом желающих обратиться к членам Совета Республики встречи с гражданами будут проводиться по предварительной записи. Запись по телефонам (8017) 321-22-98, 327-46-74, 327-46-76.-0-