Лискович и Рачков 17 января встретятся с гражданами для обсуждения проекта Конституции

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 16 января 2022
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:27 Закладчик психотропов задержан в Могилевском районе Происшествия
12:18 Взрыв прогремел в Могадишо В мире
12:06 В Мексике установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки В мире
11:47 Синоптики прогнозируют усиление ветра в Беларуси 17 и 18 января Общество
11:38 Движение на Румлевском мосту в Гродно ночью ограничат из-за ремонта Регионы
11:23 ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь Общество
11:14 Талибы применили слезоточивый газ против протестующих женщин в Кабуле В мире
11:04 Цунами в Японии повредила около 20 судов В мире
10:50 В Беларуси 14 января 836 населенных пунктов пострадали от сильного ветра Общество
10:36 В Бресте женщина получила ожоги, пока готовила на газовой плите Происшествия
10:17 Лискович и Рачков 17 января встретятся с гражданами для обсуждения проекта Конституции Общество
09:58 Шквалистый ветер за два дня повредил кровли 198 жилых домов в Могилевской области Происшествия
09:43 Сенатор: мы имеем дело с модернизированным и трансформированным вариантом прежней Конституции Общество
09:26 Мобильные датчики сегодня будут контролировать скорость в 12 местах Минска Регионы
09:00 Композитор Леонид Захлевный отмечает 75-летие Культура
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Леонида Захлевного с юбилеем Президент
00:45 Умер итальянский модельер и бизнесмен Нино Черрути В мире
00:10 Житель Индии вакцинировался 12 раз и решил проблемы с суставами В мире
15.01.22
15.01.22 23:38 В Италии прошли протесты против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации В мире
15.01.22 22:51 На юго-западе Японии зафиксировали цунами высотой около 1,2 м В мире
15.01.22 22:15 ФОТОФАКТ: Могилевский "Борисфен" обыграл "Гродно –93" В 17 туре чемпионата Беларуси по баскетболу Спорт
15.01.22 21:46 Четыре команды одержали по две победы на чемпионате Европы по гандболу Спорт
15.01.22 21:30 Военнослужащий о миссии в Казахстане: отработанное на учениях выполняли в реальной ситуации Общество
15.01.22 20:40 Мать миротворца: рады, что сын дома, на ужин ему приготовили любимый оливье Общество
15.01.22 20:21 "Шахтер" и "Динамо-Молодечно" одержали победы в матчах чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
15.01.22 19:46 Витебские десантники вернулись в бригаду после выполнения миротворческой миссии Общество
15.01.22 19:29 "Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае". Глава МАРТ о нюансах борьбы с необоснованным посредничеством Экономика
15.01.22 19:22 Зась: весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана Общество
15.01.22 19:21 Зась: обстановка в зоне ответственности ОДКБ диктует необходимость повышать эффективность организации Общество
15.01.22 19:20 Новый глава МАРТ рассказал о предложениях переформатировать министерство и расширить его штат Экономика
Все новости
Все новости
Общество
16 января 2022, 10:17

Лискович и Рачков 17 января встретятся с гражданами для обсуждения проекта Конституции

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
Сенатор: мы имеем дело с модернизированным и трансформированным вариантом прежней Конституции
Сенатор о проекте Конституции: отчетливо видна забота государства о гражданах

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений Конституции Беларуси. Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на вопросы, волнующие граждан, по адресу г.Минск, ул.Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

17 января встречи с гражданами проведут: с 11.00 до 14.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, с 14.00 до 17.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

В связи с большим числом желающих обратиться к членам Совета Республики встречи с гражданами будут проводиться по предварительной записи. Запись по телефонам (8017) 321-22-98, 327-46-74, 327-46-76.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Конституция
Новости рубрики Общество
Фото из архива Синоптики прогнозируют усиление ветра в Беларуси 17 и 18 января
Фото из архива ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь
Фото из архива В Беларуси 14 января 836 населенных пунктов пострадали от сильного ветра
Фото из архива Сенатор: мы имеем дело с модернизированным и трансформированным вариантом прежней Конституции
Военнослужащий миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Максим Милованов Военнослужащий о миссии в Казахстане: отработанное на учениях выполняли в реальной ситуации
Мать миротворца Людмила Гросу Мать миротворца: рады, что сын дома, на ужин ему приготовили любимый оливье
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства
Хренин: белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане
Военнослужащий о миссии в Казахстане: отработанное на учениях выполняли в реальной ситуации
Зась: ситуация в Казахстане выправляется, перелом уже наступил
Топ-новости
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ в Казахстане
Лукашенко: белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане
"Это реально было сложно моментами, но все получилось". Командир миротворческой роты об операции в Казахстане
ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь
Лискович и Рачков 17 января встретятся с гражданами для обсуждения проекта Конституции
Витебские десантники вернулись в бригаду после выполнения миротворческой миссии
Сенатор: мы имеем дело с модернизированным и трансформированным вариантом прежней Конституции
Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти
Белорусские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира
На строительстве моста на Немиге начали бурить скважины под фундамент
МЧС экстренно реагирует на нештатные ситуации, вызванные сильным ветром
Около 800 атлетов выступили в турнире по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета
Сенатор: народ бессмертен, когда объединен одной целью, верой и памятью
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1293 пациента с COVID-19, выписаны 1333
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.