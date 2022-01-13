Лискович: историческая память - нравственный стержень общества

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческая память - нравственный стержень общества, заявил БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

"Сегодня мы видим, как активно наше общество включилось в обсуждение изменений в Конституцию. Люди самых разных возрастов, профессий и взглядов в трудовых коллективах, на диалоговых площадках высказали свои идеи о необходимости упрочения законодательного фундамента. Внесены конструктивные предложения, которые охватывают все основные сферы жизни общества. Граждане показали, что хотят усилить правовую основу своей жизни и будущего своих детей, повысить эффективность государства. Всесторонне анализируются и взвешиваются все предложения, чтобы сделать лучше для будущего страны. В феврале Конституция будет вынесена на всенародный референдум", - сказал Виктор Лискович.

Сенатор подчеркнул: широкий общественный диалог выявил потребность в закреплении в Конституции важных положений. "В первую очередь это недопустимость искажения исторической правды. Историческая память - нравственный стержень общества, укрепляющий связь между поколениями в условиях современных вызовов. С учетом геополитической обстановки в мире сохранение исторической памяти является приоритетной задачей. Важно, чтобы белорусское общество и государство развивались без потрясений, чтобы стабильность и спокойствие были основой нашей жизни. Именно поэтому в Конституцию предлагается включить положения, направленные на сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне и массовом героизме народа, воспитание патриотизма, недопущение фальсификации судьбоносных для страны событий", - отметил он.

Виктор Лискович дополнил: нельзя забывать о подвиге нашего народа в Великую Отечественную войну, особенно детям и молодежи. "Война оставила глубокий след, каждая семья помнит и чтит своих героев, отдавших жизни за свободу белорусской земли, настоящее и будущее детей и внуков. Мы не имеем права допустить фальсификацию событий Второй мировой войны. Утрата исторической памяти лишит нас будущего. Без прочных нравственных опор, пройдя через многолетние войны, белорусы вряд ли сумели бы сохранить родной язык, культуру и традиции. Именно поэтому 2022 год мы объявили Годом исторической памяти. И очень важно, что этот посыл отражен в Основном законе страны", - констатировал сенатор.-0-