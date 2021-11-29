Лискович: медицинская помощь беженцам оказывается в полном объеме

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Медицинская помощь беженцам оказывается в полном объеме, ежедневно фиксируется по 100-120 обращений. Об этом журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 22-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Виктор Лискович отметил, что беженцы обеспечиваются всем необходимым. Обеспечено и круглосуточное дежурство двух бригад скорой помощи.

"Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ежедневно за консультациями, амбулаторной помощью обращаются 100-120 человек. Госпитализируются в среднем около 10 человек в сутки. В субботу, например, госпитализированы 4 человека с острым аппендицитом. Все они были своевременно прооперированы", - рассказал Виктор Лискович.

Сейчас в стационарах Гродно находятся 10 беженцев. Семеро из них дети. Состояние у всех стабильное с положительной динамикой.-0-