Лискович: медицинская помощь беженцам в ТЛЦ четко организована

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Медицинская помощь беженцам в транспортно-логистическом центре четко организована. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

"Обслуживаем порядка 30 человек каждый день. В этом недостатка нет. Поэтому, я думаю, весь социальный пакет, который предоставило белорусское государство, помогает беженцам", - сказал Виктор Лискович.

Белорусские медики, работающие на территории ТЛЦ, рассказали, что многие обращаются с симптомами простуды, некоторые жалуются на боль в животе, зубную боль. "В общем проблемы у всех разные. Больше всего обращаются беженцы с детьми", - констатировали они.

Что касается вакцинации, то, по словам Виктора Лисковича, те, кто хотел вакцинироваться, это сделал. "Стоит повторить, многие беженцы были вакцинированы. И это хорошо, но мы все равно предоставили им возможность", - отметил он. - Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня все, что необходимо беженцам (питание, проживание, ночлег под крышей, туалет, обменный пункт, автолавка, вывоз мусора), четко работает. Все службы хорошо справляются. Президент держит ситуацию на контроле. Вникает в каждый эпизод. Мы делаем все необходимое.

Виктор Лискович также сообщил, что сегодня в лагере детям раздали игрушки, они были очень довольны. "И самое примечательное, что сами беженцы проявили инициативу. У нас был рупор, они его у нас взяли и скандировали: "Любим Беларусь! Спасибо Президенту! Спасибо за поддержку!". Это было настолько трогательно, что даже очень трудно это повторять", - сказал Виктор Лискович.

Сейчас в центре, где расположены беженцы, расчищают от товаров еще несколько сотен квадратных метров. В помещении станет свободнее, люди расположатся удобнее. К вечеру они возвращаются с улицы, начинают готовиться к ночи.-0-