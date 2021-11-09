Лискович: мы не можем быть безразличными по отношению к мигрантам на границе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики передаст гуманитарный груз для беженцев на белорусско-польской границе. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, говоря о ситуации на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялось заседание Президиума Совета Республики. Принято решение выехать сенаторам на белорусско-польскую границу, изучить ситуацию, посмотреть, в каких условиях находятся беженцы, и оказать им посильную помощь. Мы передадим гуманитарный груз, который подготовили силами Совета Республики. Это продукты питания и одежда для детей и взрослых - то, что в чем они крайне сейчас нуждаются", - сказал Виктор Лискович."

Как отметил сенатор, очень важно, чтобы любые существующие в обществе проблемы решались мирным путем. "Мы никогда не стоим в стороне от любой боли, которую испытывают не только граждане нашей страны, но и, как в настоящее время, мигранты, пребывающие на нашей территории. Это тоже живые люди, по отношению к которым мы не можем быть безразличными. Порядка 3 тыс. беженцев, собравшихся на белорусско-польской границе, дают всем нам повод осмыслить, что происходит, и урегулировать проблему мирным путем. Люди, которые сегодня хотят попасть по ту сторону границы, должны быть в тепле, накормлены, и, конечно, их мнение должно быть учтено", - подчеркнул он.-0-