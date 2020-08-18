Лискович: несоблюдение законов чревато, неприемлемо для общества

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несоблюдение законов чревато, неприемлемо для общества. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович по итогам личного приема граждан в Минске, сообщает БЕЛТА.

Виктор Лискович подчеркнул, что поступающие сенаторам обращения рассматриваются в рамках законодательства. "Наша цель - объективно разобраться в тех обращениях, которые к нам приходят. Несоблюдение законов чревато, неприемлемо для общества. Мы должны все решать законно, объективно", - сказал сенатор и уточнил, что примеров, когда вопросы людей решаются положительно, очень много.

Парламентарий отметил, что обращения, которые поступали к нему сегодня, были нетипичными. Так, одно из них касалось установки банкомата в поселке Гудогай Островецкого района. По поручению Совета Республики местные власти изучат ситуацию. "Поручили органам местной власти изучить, какие есть возможности пользования безналичными формами расчета в этом населенном пункте. Банкомат установят, если он нужен и востребован", - рассказал Виктор Лискович.-0-