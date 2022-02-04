Лискович: от достижений ученых напрямую зависят экономический рост и качество жизни людей

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. От достижений ученых напрямую зависят экономический рост и качество жизни людей. Об этом БЕЛТА заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

"Наука является важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Труд ученых - залог процветания и мощи нашего Отечества. От их достижений напрямую зависят экономический рост, качество жизни людей", - рассказал Виктор Лискович.

По его словам, сегодня белорусские ученые развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, которые широко внедряются в промышленности, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве, способствуют выпуску высококачественной продукции, конкурирующей на мировых рынках.

"В нашей стране уделяется особое внимание науке, поддержке молодых исследователей. Руководством страны созданы прочные законодательные основы для деятельности ученых, научных организаций. Принципиально важную роль в этом сыграли законы и указы Президента по поддержке, развитию и стимулированию науки и инновационной деятельности. Сформированы и успешно работают крупные отечественные научно-исследовательские школы. Важное место занимают университеты, которые генерируют передовые знания, внедряют инновационные разработки и обеспечивают подготовку кадров с целью опережающего развития науки и технологий", - отметил сенатор.

Виктор Лискович подчеркнул, что в Год исторической памяти научная общественность должна активно и последовательно проводить в жизнь основные результаты своих исследований, сохраняя преемственность, приоритет общественных ценностей, патриотизма. "Всем представителям научной общественности хочется пожелать сохранения передовых позиций в фундаментальных и прикладных исследованиях, открытия новых научных горизонтов и перспектив на благо нашей родины и белорусского народа", - добавил он.-0-