Лискович: по каждому обращению граждан будут приняты соответствующие решения

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович сегодня провел в Совете Республики личный прием граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Заявителей волновали вопросы изменения группы инвалидности, оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными средствами, а также вопросы, связанные с подтоплением земельного участка дождевыми водами после проведения работ по прокладке водопровода.

"Там, где можно, мы помогаем. Но также хочу подчеркнуть, что мы должны делать это в рамках действующего законодательства. Если человек к нам обращается и мы видим, что ему помочь сейчас нельзя, но проблема есть, эти вопросы рассматриваются нами уже с точки зрения внесений в законы, которые сегодня действуют", - подчеркнул сенатор.

Виктор Лискович отметил, что вся информация, поступившая от граждан, будет досконально изучена, после чего будут приняты соответствующие решения отдельно по каждому обращению.-0-

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