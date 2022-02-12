Лискович проведет 15 февраля личный прием граждан

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович проведет 15 февраля, с 12.00 до 15.00, личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу г.Минск, ул.Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет вестись по предварительной записи. Чтобы записаться, нужно направить в Совет Республики письменное обращение по адресу 220016, г.Минск, ул.Красноармейская, 9 или электронное (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).

Телефон для справок (8017) 327-46-74.-0-