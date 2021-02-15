Лискович проведет 16 февраля личный прием граждан

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович проведет 16 февраля с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 49 по предварительной записи.

Запись осуществляется по телефону 8 (017) 327-26-71.-0-