Лискович проведет 16 марта личный прием граждан

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович 16 марта с 10.00 до 13.00 проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить в Минске по адресу ул.Кирова, 49 по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону 8 (017) 327-26-71.-0-