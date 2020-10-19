Лискович проведет личный прием граждан 20 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович проведет 20 октября с 10 до 13 часов личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить в Совете Республики по адресу: г. Минск, ул. Красноармейская, 9.-0-