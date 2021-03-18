Лискович провел встречу с учащимися столичной школы

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках информационно-образовательного проекта "ШАГ" председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович встретился с учащимися 8-11 классов средней школы №111 Минска и их педагогами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Парламентарий поделился с ребятами своим мнением о том, что для него значит патриотизм, как найти свое место в жизни, как нужно трудиться, чтобы быть полезным обществу. Он подчеркнул, что будущее страны во многом зависит от каждого молодого человека, его желания приносить пользу своему государству", - рассказали в пресс-службе.

Участники встречи обсудили такие аспекты, как уважительное отношение молодежи к государственной символике, Вооруженным Силам Беларуси, соблюдение законов своей страны, воспитание ответственности за судьбу страны и своих близких. Ребят интересовали не только вопросы, связанные с общественно-политической жизнью страны, но и проблемы их личного жизненного пути - что необходимо для достижения успеха.

Мероприятие прошло в дружественной и открытой атмосфере.-0-

Фото Совета Республики