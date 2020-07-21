Лискович: сенаторы - сторонники выявительного принципа при работе с обращениями граждан

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики - сторонники выявительного принципа при работе с обращениями граждан. Об этом журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Лискович провел сегодня в Совете Республики прием граждан. Отвечая после на вопросы журналистов, он подчеркнул, что сенаторы - сторонники выявительного принципа. "Каждое частное обращение позволяет найти тенденции и провести масштабную работу на ведомственном уровне, чтобы мы смогли предупредить в дальнейшем новые обращения", - подчеркнул парламентарий.

На сегодняшний прием граждан в верхнюю палату парламента пригласили представителей республиканских и местных властей по профилю обращений. Виктор Лискович отметил, что это позволяет более детально разобраться в сути вопроса и по возможности оперативно принять решение.

Парламентарий обратил внимание, что в Беларуси четко выстроена работа с обращениями граждан. "Каждый человек имеет право обратиться любым удобным для него способом - письменно, устно, в электронной форме. Самое главное, чтобы ответ был не формальным, а объективным и справедливым", - убежден Виктор Лискович.

За первое полугодие в Совет Республики поступило более 2,5 тыс. обращений. "Это подтверждает: люди знают, что депутатский корпус работает, обращаются к нам", - сказал сенатор. Вопросы, которые поднимались во время сегодняшнего приема, касались различных сфер. Так, к сенатору приехали из пригорода Молодечно. Люди рассказали, что в их поселке закрыли магазин, ссылаясь на нерентабельность и отсутствие подъездной дороги. Виктор Лискович пообещал детально разобраться в проблеме и запланировал командировку в Молодечно в ближайшее время.-0-