Лискович: силовой блок стоит на защите государства и общества

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой блок стоит на защите государства и общества. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

"Защищая интересы страны, при исполнении служебного долга геройски погиб наш соотечественник - сотрудник КГБ. Он навсегда останется в нашей памяти как пример чести и мужества, образец преданного служения белорусскому народу", - сказал Виктор Лискович.

Сенатор подчеркнул, что силовой блок стоит на защите государства и общества. "Произошедшую трагедию можно расценивать как террор. Злоумышленниками сделана ставка на физическое устранение людей, открыто защищающих суверенитет страны и имеющих влияние на общественность. Но я уверен, что патриотически настроенные граждане объединились и у мятежников нет ни одного шанса осуществить свои намерения в мирной Беларуси. В стране голубых озер, вековых дубрав и просторных полей есть кому сказать правду и защитить ее", - отметил он.-0-