Лискович: ситуация в ТЛЦ остается штатной

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Минувшие сутки в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе прошли спокойно. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минувшие сутки, можно сказать, прошли спокойно. Действия, которые мы предпринимаем, помогают скоординировать работу всех задействованных служб и ведомств. Сейчас у нас основная задача - установка полевой бани", - сказал сенатор.

Он также рассказал о пресс-центре, который откроют возле ТЛЦ. "Он необходим, чтобы облегчить работу журналистам, сформировать единое медиапространство. Он поможет сделать работу корреспондентов более плановой. Таким образом, будут обеспечены условия для быстрой подачи оперативной, а главное, правдивой информации. Специалисты обеспечат функционирование интернет-канала, он будет достаточной мощности", - заверил Виктор Лискович.-0-