Лискович: в лагере беженцев упорядочат работу по обогреву и питанию женщин и детей

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лагере беженцев упорядочат работу по обогреву и питанию в первую очередь женщин и детей. Об этом журналистам сегодня сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Продолжается выстраивание работы по обеспечению безопасности пребывания беженцев в лагере на белорусско-польской границе. Прежде всего внимание уделяется женщинам и детям. Упорядочится работа по обогреву, выдаче гуманитарной помощи и питанию", - сказал Виктор Лискович. Он подчеркнул, что без внимания не останется никто.

Виктор Лискович

Для этих целей устанавливаются сейчас специальные палатки, в которых будут выдавать помощь. При этом отдельные палатки будут установлены для женщин и детей, а отдельная появится для мужчин.

"Доставка гуманитарной помощи в лагерь беженцев будет продолжена. Отрадно, что никто не остался в стороне. Все переживают за эту ситуацию. Гуманитарную помощь направляют все регионы страны", - подчеркнул Виктор Лискович. Сегодня в лагерь доставляют очередную партию продуктов, теплых вещей, предметов первой необходимости.

Также сегодня беженцам предложат отправить детей в комфортные условия. Для этих целей под Гродно подготовлены оздоровительный центр "Свитанок" и база отдыха "Дом рыбака", которые могут принять до полутысячи человек. В первую очередь туда предложат отправить детей и беременных, где им будут обеспечены питание, уход и комфортные условия.-0-

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