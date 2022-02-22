Лискович: в проекте Конституции приоритетными остаются господдержка и социальная направленность

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции приоритетными остаются господдержка и социальная направленность, заявил БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

"В новом проекте Конституции приоритетными остаются государственная поддержка и социальная направленность. Несмотря на общемировые тенденции, мы сохраняем бесплатное образование и медицинское обслуживание. В приоритете по-прежнему поддержка материнства, отцовства и детства, особая забота о людях пожилого возраста и инвалидах", - сказал Виктор Лискович.

По его словам, в обновленном Основном законе особое внимание уделено воспитанию традиционных семейных ценностей. "Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития, - отметил сенатор. - Благополучие и крепость семьи - вот мерило развития и стабильности страны. Любое государство можно разрушить без единого выстрела, если подменить у его граждан ценности и традиции на ложные, кажущиеся нормальными. Именно поэтому в целях недопущения искажения фундаментальных, основополагающих ценностей общества, в числе которых семья, дети и демографическая безопасность, в обновленном проекте Конституции, а именно статье 32, конкретизируется понятие брака как союза женщины и мужчины".

Виктор Лискович подчеркнул, что эти общественные ценности уже оказались под ударом в других странах, которые пытаются навязать всем свою так называемую прогрессивную модель развития, разрушая институт семьи и нравственные устои общества. "Ослабление института семьи приводит к росту спроса на миграцию, росту и омоложению преступности. Увеличивается число детей, воспитывающихся вне семьи или в неполной семье, появляются новые социальные вирусы - мода на бездетность, однополые браки и как следствие - демографические проблемы. Мировой опыт показал, что отступление от национальных духовно-нравственных традиций приводит к деградации общества, утрате независимости и национальным катастрофам, - дополнил он. - Уверен, что благодаря нашей сплоченности, единению, коллективизму и целостной поддержке государства наша страна сможет стать мировым лидером в сохранении традиционных семейных ценностей, лидером в сохранении, поддержке и укреплении института семьи, в решении демографических проблем".

"Мы все заинтересованы, чтобы наши семьи были счастливы, государство развивалось, а люди чувствовали себя защищенными. Долг каждого гражданина - прийти на референдум и подтвердить свои намерения по построению и в дальнейшем свободного, суверенного и независимого государства", - дополнил сенатор.-0-