Лискович: важно, что нам удалось создать приемлемые условия для беженцев в ТЛЦ

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно, что нам удалось создать приемлемые условия для беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре. Об этом сказал журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ТЛЦ продолжается круглосуточный мониторинг службами МЧС, которые следят за порядком и пожарной безопасностью. В центре создан необходимый запас вещей и продовольствия. Работа по раздаче питания организована хорошо. Важно, что нам удалось создать приемлемые условия для нахождения беженцев в ТЛЦ", - сказал сенатор.

По его словам, за неделю в полевой бане побывали почти все беженцы. "Сегодня многие попадут в душ уже второй раз. Хорошо налажена в ТЛЦ работа мобильного пресс-центра, что позволяет давать журналистам актуальную, оперативную и правдивую информацию", - отметил Виктор Лискович. -0-