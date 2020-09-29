Литовская компания недоплатила в бюджет Беларуси более Br2,9 млн налогов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская коммерческая организация недоплатила в бюджет Беларуси более Br2,9 млн налогов от продажи лома цветных металлов. Противоправная деятельность иностранной компании в республике выявил и пресек Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Как установлено, в Минске находились органы управления иностранной организации, печать и средства удаленного доступа к ее расчетному счету, здесь же проводились переговоры, подписывались и оформлялись товаросопроводительные документы по поставкам белорусским субъектам хозяйствования лома цветных металлов и их стоимости, а также осуществлялись расходные операции по расчетному счету.

"Таким образом, на территории Беларуси было постоянное место деятельности зарегистрированной в Литве иностранной организации, через которое она на протяжении 2019 года осуществляла свою предпринимательскую деятельность, и следовательно, должна была уплачивать налоги в белорусский бюджет. Всего в прошлом году от предпринимательской деятельности на территории Беларуси иностранная компания получила более Br9,2 млн выручки, - отметили в ведомстве. - Сумма неуплаченных в бюджет НДС и налога на прибыль превысила Br2,9 млн".

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, печати и средства управления расчетным счетом иностранной организации, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых. Для возмещения ущерба, причиненного государству, наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на два автомобиля и пять объектов недвижимости.-0-