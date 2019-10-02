Литовская сторона в пункте пропуска "Шальчининкай" начала прием транспорта

Фото из архива
2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В литовском пункте пропуска "Шальчининкай" восстановлена работа информсистем. Сопредельная сторона начала прием транспорта из Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
В пункте пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони") около 17 часов 2 октября произошел сбой информационных системах пограничной службы Литвы.
"Сейчас работа программных продуктов восстановлена. Сопредельная сторона начала прием всех видов транспорта", - рассказали в Гродненской региональной таможне.
Въезда в Литву к моменту начала приема транспорта ожидало около 200 автомобилей.-0-