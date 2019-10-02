Литовская сторона в пункте пропуска "Шальчининкай" не принимает транспорт из Беларуси

Фото из архива Госпогранкомитета
2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Из-за сбоя компьютерных систем в литовском пункте пропуска "Шальчининкай" не принимают транспорт из Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Сегодня около 17 часов в пункте пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони") произошел сбой в информационных системах пограничной службы Литвы. "Сопредельная сторона не принимает транспорт. Планирующих пересекать белорусско-литовскую границу на данном участке просим учитывать эту информацию", - отметили в Гродненской региональной таможне.
Сейчас более 100 грузовых транспортных средств в "Беняконях" ожидают въезда в Литву.-0-