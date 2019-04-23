Литовская сторона возобновила прием грузового автотранспорта из Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона возобновила прием грузовых транспортных средств во всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Как сообщалось, из-за сбоя в работе информационных систем литовская сторона прекратила прием грузового автотранспорта около 4.00.

Въезда в Литву ожидают около 900 грузовых автомобилей, 420 из них - в пункте пропуска "Каменный Лог".

Госпогранкомитет просит перевозчиков учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-