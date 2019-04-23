Литовская сторона возобновила прием грузового автотранспорта из Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона возобновила прием грузовых транспортных средств во всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Как сообщалось, из-за сбоя в работе информационных систем литовская сторона прекратила прием грузового автотранспорта около 4.00.
Въезда в Литву ожидают около 900 грузовых автомобилей, 420 из них - в пункте пропуска "Каменный Лог".
Госпогранкомитет просит перевозчиков учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.349 BYN
|2.345 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0884 BYN
|2.087 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2751 BYN
|3.27 BYN
|3.279 BYN