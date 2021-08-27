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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете."Для их вытеснения на территорию Беларуси силовики натравливали на иностранцев служебную собаку. Инцидент зафиксирован на участке Лидского погранотряда. Иностранцы рассказали пограничникам, что просили литовских силовиков предоставить им статус беженца. Однако вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия", - отметили в ГПК.-0-