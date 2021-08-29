Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии - ГПК

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел 27 августа на участке Лидского погранотряда. Военнослужащие пограничной заставы "Дотишки" обнаружили лежащую на линии белорусско-литовской границы пожилую женщину и двоих молодых людей.

Иностранка смогла выговорить только "help". Первичную помощь оказали белорусские пограничники. В связи с опасениями за жизнь и здоровье беженки на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

"Когда состояние женщины улучшилось, она пояснила, что к линии границы группу беженцев привезли литовские силовики. Все они следовали в Литву просить убежище, но в ответ местные правоохранители морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу. В качестве "напутствия" иностранку пообещали убить, если она вернется на территорию Литвы", - рассказали в ведомстве.-0-